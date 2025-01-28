В Покровске ситуация для спасательных служб становится все более тяжелой, и это касается не только работы спасателей, но и эвакуации людей на автомобилях. Об этом сообщил глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Он призвал жителей Покровска, чьи родственники проживают вблизи линии фронта, убедить их уехать с этих опасных территорий.

Ситуация в Покровске. Фото: 24 Канал

"За последнюю неделю количество мест в городе, куда не могут доехать ни спасательные службы, ни эвакуационные автомобили, существенно возросло", — отметил Добряк.

Он добавил, что есть участки, куда уже не могут добраться ни специалисты ГСЧС, ни эвакуационные группы. Чиновник уточнил, что некоторым жителям Покровска приходится эвакуироваться пешком из-за блокирования путей.

Покровск и его окрестности стали зоной активных боевых действий. 27 января спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что российские войска изменили свою тактику и сейчас пытаются оцепить город, а не атаковать его напрямую. В результате этого подконтрольные территории вокруг Покровска постепенно сужаются, что создает дополнительные трудности для эвакуационных операций и доставки гуманитарной помощи.

Он также уточнил, что в Покровском направлении происходит половина всех боевых столкновений, и в этих районах наблюдается значительное количество малых боевых инцидентов, что приводит к постоянным жертвам среди мирного населения.

К началу января в Покровске оставалось около 7 300 мирных жителей, хотя эти данные могут быть неактуальны из-за постоянного перемещения людей и временного проживания в подвалах или других хранилищах.

Портал "Комментарии" писал, что второй раз за месяц вновь бригада украинской армии испытывает распад во время развертывания на линии фронта, на этот раз речь идет о 157-й механизированной бригаде.