В Покровске все плохо: военные предупреждают об угрожающей ситуации

Российские захватчики массово используют ударные дроны на оптоволоконном проводе для уничтожения военных автомобилей в Покровске Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Покровск. Фото из открытых источников

"В Покровске fpv-дроны на оптоволокне уже охотятся за военными автомобилями. Российское подразделение "Судный день" уничтожает даже просто припаркованные автомобили без личного состава внутри или вообще рядом", – рассказал военный "Алекс".

По его словам, fpv-дроны уже залетают в населенные пункты к северу от Покровска.

Офицер ВСУ также сообщил, что россияне полностью заняли территорию Кураховской ТЭЦ.

"Настроение Кураховского направления сегодня: КАБы, КАБы, КАБы отрабатывали бесконечно и наугад. Такое ощущение, что авиация выполняет функции РСЗО", — рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в 2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побега с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.

