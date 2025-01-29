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В Покровске волонтер на коленях просил местную жительницу эвакуироваться

В Покровске эвакуация продвигается медленно

сегодня, 14:48
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Недилько Ксения

"Она просила на коленях раньше, чтобы ее вывезли. Поэтому я встал на колени перед ней, сказав, что я так же прошу, чтобы она уехала", — рассказывает в комментарии Вильному радио волонтер Леонид Номерчук.

В Покровске волонтер на коленях просил местную жительницу эвакуироваться

Волонтер стал на колени перед женщиной. Фото: Леонид Номерчук

Сначала женщина умоляла об эвакуации — стояла на коленях и просила вывезти ее вместе с шестью собаками. Были подготовлены все необходимые условия: транспорт, переноски животных, возможность безопасного выезда.

Но когда настал момент уезжать, отказалась, сказав, что не может покинуть свой дом.

Это не единичный случай. Страх неизвестного, привязанность к родному месту часто превалируют даже перед реальной угрозой. Но самое важное — сохранить жизнь. Эвакуация – это шанс спастись!

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по состоянию на 21 января 2025 года в прифронтовом городе до сих пор остаются 7050 человек. По словам главы Покровской ГВА Сергея Добряка, эвакуация замедлилась — в среднем 5-7 гражданских в сутки. Населённый пункт уже покинул 41 тысячу местных.

В настоящее время жители города вывозятся из опасности адресно в специальных автомобилях. С этим помогают благотворители, правоохранители и волонтеры. Кроме того, 15 января Укрпочта анонсировала закрытие своего отделения в Покровске, однако глава ВА говорит, что оно "пока" продолжает работать. В городе работает небольшое количество лавок, несколько аптек и городская больница.

“К сожалению, у нас было два случая, когда находили детей – их снова вывозили. Эти семьи отказывались эвакуироваться и вывозились под распоряжение. Это большая безответственность по здоровью и безопасности своих детей", — сказал Сергей Добряк.



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