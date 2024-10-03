В Покровске власти больше не будут встречаться с горожанами

В Покровске и Покровской громаде временно приостановили проведение приемов граждан на 2024 год местными властями. Об этом сообщили в Покровской ГВА, информирует портал "Комментарии".

Сергей Добряк. Фото: Покровская ГВА

Отмечается, что встречаться с гражданами не будут из-за осложнения ситуации безопасности в Покровской городской территориальной громаде и проведения общей эвакуации.

Так, согласно Распоряжению начальника Покровской ГВА от 19.09.2024 г.:

- проведение личных, общих и выездных приемов граждан и "прямых телефонных линий" начальника Покровской городской военной администрации и его заместителей на 2024 год временно приостановлено.

Также приостановлено проведение приемов граждан и проведение телефонной связи с населением руководителями предприятий, учреждений, организаций Покровской городской территориальной громады.

Для предложений (замечаний), заявлений (ходатайств) и жалоб, адресуемых органам государственной власти и местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям можно обращаться в отдел по работе с обращениями граждан и доступ к публичной информации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставкой воды из-за массированного вражеского обстрела . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

28 сентября россияне критически повредили 2 объекта "Воды Донбасса". Учитывая большой объем повреждений отсутствует техническая возможность возобновления работы оборудования. Филашкин отметил, что ОВА вместе с местными властями работают над отладкой альтернативных возможностей водоснабжения. Сейчас временно поставка технической воды осуществляется с годового водозабора КП Вода Донбасса.