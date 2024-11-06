В Покровске уничтожают дороги: что говорит власть

Вчера, 5 ноября, около 19:00 произошло попадание FPV дрона в дорожное покрытие вблизи поселка Шевченко Покровской громады. К счастью, автотранспорт и люди не пострадали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Иллюстративное фото

Ударные дроны ежедневно атакуют эту трассу между поселками громады. Учитывая, что обычно на ней достаточно оживленное движение, водителей просят быть осмотрительными и не рисковать без необходимости.

"Напоминаем, что идет эвакуация населения. В более безопасные регионы можно добраться как по железной дороге – эвакопоездом, так и автобусами с помощью волонтеров.

Берегите свою жизнь. Эвакуируйтесь!", – подчеркивают в громаде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России заявили об "освобождении" еще двух населенных пунктов

В Министерстве обороны России заявили об "освобождении", то есть оккупации еще двух населенных пунктов в Донецкой области.

В ходе активных боевых действий подразделения группировки войск оккупантов "Восток" якобы был захвачен населенный пункт Максимовка Донецкой области. Однако, по данным военного журналиста Андрея Цаплиенко, украинские военные не подтвердили переход Максимовки под контроль оккупантов.

Максимовка – село к северо-востоку от Шахтерского, куда недавно прорвались россияне, и юго-западнее Курахово, которое они, очевидно, пробуют окружить. Также россияне заявляют, что в результате наступательных действий подразделения "Южной" группировки оккупантов захвачен населенный пункт Антоновка Донецкой области. Посмотреть карту – по ссылке.