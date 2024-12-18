В Покровске оккупанты ударили по пассажирскому автобусу: что известно

Армия России нанесла удар по Покровскому району. Прокуратура начала расследование по факту ранения четырех гражданских.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По данным Донецкой областной прокуратуры, 17 декабря 2024 года, в 15:50, оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли поселок Удачное Покровского района. В зоне поражения оказался автобус. Четверо пассажиров в возрасте 26, 39, 41 и 46 лет получили ранения. У пострадавших диагностирован закрытый перелом, контузию, ушиб, осколочные и проникающие ранения. Мужчины доставлены в больницу для оказания помощи.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области принято решение об эвакуации 146 детей из 7 населенных пунктов Покровского района. В Донецкой областной военной администрации отмечают, что на территории Покровского района значительно ухудшилась ситуация, продолжаются активные боевые действия и реальная угроза жизни и здоровью жителей, в том числе детей.

Комиссией принято решение о проведении эвакуации детей с их семьями принудительным способом с территории поселка Удачное, сел Калиновка, Молодецкое, Сергеевка, Муравка, Новониколаевка и Новосергеевка. Всего должны быть эвакуированы в более безопасные регионы Украины 146 детей с их родителями или другими законными представителями.

Напомним, что отправление эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I. Для регистрации на поезд необходимо оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской городской военной администрации по номеру: 0-800-300-101.