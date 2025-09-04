В Покровске продолжаются бои на окраинах. Что происходит на этом направлении сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

В Покровске на окраинах идут бои: какая главная цель врага

Так, по данным военного, противник не перестает сопротивляться в Удачном, пытается продвигаться дальше на север.

"Район Котлиного остается под контролем противника, есть постоянные продвижения в посадках северо- восточнее, наши бойцы не дают русакам двигаться дальше. Леонтовичи стали для врага новым плацдармом для продвижения в город. Его цель – пробить коридор и выйти в юго-западные районы Покровска", – отмечает "Мучной".

Также враг продолжает проникать малыми группами к северу от Даченского. Россияне постепенно подтягиваются ближе к частному сектору возле "железки", также они взорвали мост возле Чунишиного, отмечает военный.

По его словам, в самом Покровске бои продолжаются в окрестностях, в том числе в районе шахтерских кварталов. Противник пытается продвинуться в частную застройку, наши удерживают рубеж и ведут встречные бои, не давая врагу продвинуться дальше.

" Главная цель врага – зажать Покровск в полукольцо, чтоб или прорваться вглубь города, или отрезать трассу Е50 ", – отмечает военнослужащий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вчера россияне ударили по Константиновке – много погибших и раненых.

Утром россияне обстреляли город Константиновка Донецкой области из ствольной артиллерии – погибли 8 человек от 44 до 74 лет, ранения получили шестеро. Повреждены 2 многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина.