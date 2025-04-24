В Покровске катастрофическая ситуация: людей хоронят уже на детских площадках

Могилы на детской площадке. Город истерзан бомбами. Над головой — дроны, выбирающие себе мишени. Так сейчас выглядит Покровск, из которого "Белые ангелы" эвакуировали 20 жителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МВД Украины.

Могилы во дворе Покровска. Фото: скриншот из видео НПУ

"Люди с трудом выбираются из-под завалов многоэтажки. Сложно поверить, но в развалинах под обломками плит еще кто-то живет. Рискуя жизнью, полицейские спасают людей.

Первая остановка экипажа — в сильно пострадавшем микрорайоне Шахтерском. В уютных дворах — сейчас многометровые воронки, груды камней, похоронные кресты", – сообщают полицейские.

Отмечается, что во время эвакуации рядом ложились снаряды. А для защиты от дронов подразделение всегда держит оружие наготове.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после окончания так называемого "Пасхального перемирия", россияне пошли в штурм на всех участках Покровского направления. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

По его словам, город скоро превратится во второй Бахмут.

"Покровск и подступы к нему надежно держат, но город фактически разбирается в хлам, о чем мало кто говорит. На данный момент очень мало осталось невредимых домов, впоследствии все больше будет исчезать их внешность. При такой интенсивности боевых действий, к сожалению, город ждет судьба Бахмута и со временем степень разрушения будет значительно увеличиваться. По сравнению с тем же Бахмутом значительно увеличилось количество КАБов и FPV-дронов, которыми более полугода шлифуют город", – отмечает военный.