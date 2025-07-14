Из-за сложной ситуации, доставлять гуманитарную помощь в город Покровск на Донетчине – все сложнее, несмотря на то, что в городе остается еще более полутора тысяч человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Покровской ГВА Сергея Добряка.

В Покровске гуманитарный коллапс: «люди выбирают из магазинов все»

По его данным, по состоянию на 14 июля в Покровске остаются 1570 человек, а в громаде — около трех тысяч жителей. Оккупационные войска контролируют дороги в Покровск и Родинское, поэтому завезти туда гуманитарную помощь становится все сложнее.

"Мы видим, что с гуманитарной у нас, скажем так составляющей, магазины уже все меньше и меньше завозят продукты. Поэтому люди выбирают из магазинов то, что есть", — говорит глава военной администрации.

11 июля в Покровской громаде раз раздавали горячие обеды от международной гуманитарной организации World Central Kitchen. Выдачу приостановили в связи с резким обострением ситуации безопасности.

"Надо эвакуироваться. Каждый раз все сложнее и сложнее въезд в город. Сложнее завозить продукты, сложнее завозить лекарства. Не надо медлить. За последние несколько недель очень много было убитых и раненых", — сказал Сергей Добряк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия начала вторую волну своего так называемого летнего наступления, однако украинским силам удалось успешно остановить первую фазу вражеской атаки. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, хотя у российских войск есть определенные тактические достижения в полевых условиях, глобального прорыва не произошло. Отдельное внимание он обратил на ситуацию вокруг Константиновки в Донецкой области, где сосредоточены значительные силы противника — около 100 тысяч из общей группировки численностью до 700 тысяч. Жмайло объяснил, что россияне пытаются собрать резервы для нового масштабного наступления.