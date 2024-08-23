В Пентагоне разводят руками: что заявили о Курской операции

В Пентагоне заявили, что поддерживают операцию Украины в Курской области России, хотя им неизвестна ее конечная цель. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Спикер заявила, что США поддерживают Украину в том, что нужно сейчас на поле боя. Также отметила, что политика США позволяет ВСУ вести огонь в ответ.

Сингх напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о создании буферной зоны.

Однако Пентагон еще не знает, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя".

Пресс-секретарь Минобороны США также анонсировала разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Рустемом Умеровым "на днях".

Отметим, согласно геолокационным кадрам от 21 и 22 августа, Вооруженные силы Украины в эти дни продвинулись по всему своему выступу в Курской области России. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что ВСУ продвинулись в восточную часть Комаровки (к югу от Коренево и к востоку от Суджи). При этом, российские источники утверждают, что войска РФ якобы отбили украинские атаки в этом районе.

Читайте также на портале "Комментарии" — операция ВСУ в Курской области имеет свое продолжение. При этом российские пропагандисты продолжают рассказывать, как важно защищать родную землю и что сейчас как никогда России нужно единение. При этом почему-то очередей в военкоматах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не видно. О чем говорит реакция обычных россиян на происходящее в их стране? Может ли Путин использовать этот "прорыв" как повод объявить очередную волну мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



