В Пентагоне назвали срок: сколько еще США будут поддерживать Украину

Вашингтон будет выполнять свои обязательства по продолжению военной помощи Украине. До конца срока нынешней администрации останутся активными президентские пакеты помощи и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"У нас все еще остается около 2 миллиардов долларов в USAI, которые мы можем выделить. Поэтому в ближайшие недели мы продолжим предоставлять пакеты", — рассказала Сингх.

Она отметила, что военная поддержка по-прежнему будет поступать на регулярной основе, и подчеркнула, что поддержка Украины имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе, что является важным фактором, особенно после январской смены администрации.

"Поддержка Украины остается сильной", — добавила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

На вопрос журналистов о возможности немедленного выделения 9 миллиардов долларов Сингх объяснила, что остается около 4 миллиардов долларов в уже выделенном бюджете, и добавила, что президент сообщил Конгрессу о намерениях потратить эти средства до конца срока.

Когда журналисты спросили о рисках недостатка подотчетности при передаче новых траншей, Сингх подчеркнула уверенность в процессах Пентагона.

"Мы уверены в прозрачности этого процесса и мероприятиях, которые помогают обеспечить поддержку, которую получает Украина", – заявила Сабрина Синг.

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