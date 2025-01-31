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В ПАСЕ предложили убить Путина: что известно

Нардеп в ПАСЕ назвал преимущества для европейцев смерти кремлевского диктатора

сегодня, 11:15
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Недилько Ксения

Президент Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ от Украины нардеп Алексей Гончаренко выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и назвал плюсы для европейцев от убийства кремлевского диктатора Владимира Путина.

В ПАСЕ предложили убить Путина: что известно

Владимир Путин

"Убить путина – это лучшая инвестиция в мире.

Это минус 30 евро за электричество каждый месяц для каждого немца.

Это минус 100 евро ежемесячно на горючем для венгра.

Это минус 1 евро на каждый круассан во Франции.

Вот так будет жить Европа и мир, если убить путина", – подчеркнул нардеп.

Позже он объяснил, что имел в виду в своей речи:

"Мы говорили европейцам 10 лет о гитлере и путине, о борьбе за права человека, о свободе, о независимости, о правилах и международных договорах. Результат есть. Мы получаем помощь и поддержку, но не такую, какую хотелось бы.

Поэтому мне кажется, что в коммуникационном плане, стоит попытаться выйти из высокопарных тем и перейти к темам, которые все понимают", – отметил президент Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ от Украины.

Гончаренко привел пример, что за последние 2 года в Германии коммуналка поднялась на 30 евро в среднем. То есть из-за войны каждый немец платит на 30 евро больше за коммуналку. И так всюду.

"То есть смерть путина не только выгодна нам, а она выгодна и каждому немцу, французу, венгру, поляку, болгарину. Это все скажется на их кошельках.

Мне кажется этот месседж понятнее и проще", – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI) призвала Владимира Зеленского принять неотложные меры для нормализации работы "Агентства оборонных закупок" и гарантировать стабильное финансирование контрактов.

Об этом говорится в обращении Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) к Президенту Украины.

"Несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта. Это ставит под угрозу своевременную поставку критически важных боеприпасов и техники для Сил Обороны Украины".

Такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, в прошлом году обеспечивших более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, угрожающего срывом поставок вооружения минимум на два месяца", — говорится в сообщении.



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