В парламенте предлагают снизить мобилизационный возраст: нардепы подали законопроект

В Верховную Раду Украины подали законопроект, предлагающий снизить верхний предел возраста для мобилизации с 60 до 55 лет. Об этом свидетельствует информация, обнародованная в карточке законопроекта №12222 на официальном сайте парламента.

В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст (фото из открытых источников)

В документе предусмотрено, что граждане старше 55 лет смогут добровольно вступать в армию, если они отвечают критериям, определенным в законе для прохождения военной службы.

Авторы законопроекта аргументируют необходимость смены запросами командиров низшего звена. По их словам, старших мобилизованных сложно эффективно привлекать на определенных участках боевых действий из-за физических ограничений.

Кроме того, один из народных депутатов отметил, что идею активно поддерживают граждане. В частности, петиция о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов, что свидетельствует о значительном общественном интересе к этому вопросу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный призвал снизить мобилизационный возраст до 45. Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов предлагает снизить верхний предел мобилизационного возраста в Украине. По его словам, такая ситуация заставит пойти воевать тех, кто уже заплатил, чтобы избежать привлечения в армию.

Станислав Бунятов указывает на две причины необходимости снижения верхнего предела возраста мобилизации в Украине до 45 лет из ныне существующих 60.

По его словам аргументы о том, что якобы в Украине уже некому воевать связаны с тем, что "уже все, кто мог заплатили" ".

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде сказали, снизят ли мобилизационный возраст до 18 лет . Как отметил в комментарии РБК-Украина член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, мобилизация с 18 лет в Украине не планируется. Он подчеркнул, что в настоящее время законодательные изменения по уменьшению призывного возраста не рассматриваются.

