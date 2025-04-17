В Париже обсуждают всеобщее перемирие: нардеп сообщил, когда это произойдет

17 апреля народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил об обсуждении возможности прекращения боевых действий между Россией и Украиной с определением конкретной даты. Переговоры проходят в Париже, где находится украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Ермаком.

Алексей Гончаренко (фото из открытых источников)

Гончаренко обнародовал краткое сообщение в своем Telegram-канале.

"В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля", — отметил он.

Известно, что в состав украинской делегации, прибывшей в Париж, входят руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже. В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.

Перед началом переговоров Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел на обсуждение ключевых международных вопросов с делегацией из США.

Главное внимание стороны сосредоточили на усилиях, направленных на прекращение вооруженной агрессии России против Украины и на перспективах мирного урегулирования конфликта. В рамках этого обсуждались последние контакты между Макроном и Дональдом Трампом, а также планы по поводу будущих инициатив в рамках так называемой "Коалиции решительных".

