В Париже обсуждают всеобщее перемирие: нардеп сообщил, когда это произойдет

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Лиля Воробьева
17 апреля народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил об обсуждении возможности прекращения боевых действий между Россией и Украиной с определением конкретной даты. Переговоры проходят в Париже, где находится украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Ермаком.
Алексей Гончаренко (фото из открытых источников)
Гончаренко обнародовал краткое сообщение в своем Telegram-канале.
Известно, что в состав украинской делегации, прибывшей в Париж, входят руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже. В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн.
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