Пакистан категорически отверг "безосновательные и необоснованные" обвинения в том, что его граждане принимают участие в войне России против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны 5 августа.

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Ранее, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский после визита на Волчанское направление заявил, что РФ привлекает иностранных наемников для боевых действий в Харьковской области, в том числе из Пакистана.

В МИД Пакистана уточнили, что официальных обращений от Украины по участию пакистанских граждан в войне не поступало, а доказательств не было предоставлено. В то же время правительство страны планирует обратиться в Киев за разъяснениями.

Пакистан подтвердил приверженность мирному урегулированию конфликта путем дипломатии и диалога в соответствии с Уставом ООН.

Следует отметить, что вопрос вербовки иностранцев в российскую армию поднимался еще в марте 2022 года в Пентагоне. В сентябре 2023 года британская разведка сообщала о вербовке граждан Армении, Кубы, Казахстана и мигрантов из Центральной Азии. В частности, в Мариуполе у строителей-мигрантов из Узбекистана конфисковали паспорта и принудительно привлекали в российские войска.

По данным российского издания "Важные истории", опубликованным 23 апреля 2025 года, в российскую армию привлечено по меньшей мере 1,5 тыс. иностранных наемников из 48 стран, а медицинское освидетельствование для контракта с Минобороны РФ прошли 71 гражданин Узбекистана с апреля 2023 года по конец мая.

Как уже писали "Комментарии", по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, стратегические цели России в войне против Украины остаются без изменений. Московские планы по территориальной экспансии не претерпели существенных корректировок, и аппетиты Кремля все еще ориентированы на контроль над ключевыми регионами нашего государства.