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В ожидании Трампа: с какой просьбой по Украине европейские лидеры обратились к Байдену

Bloomberg пишет, Европа простит Байдена сделать все возможное, чтобы увеличить помощь Украине

сегодня, 13:52 comments1752
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Кравцев Сергей

Европа обращается с последней просьбой к уходящей администрации Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания президентского срока в январе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

В ожидании Трампа: с какой просьбой по Украине европейские лидеры обратились к Байдену

Джо Байден. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, уже дал понять, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой, что вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции против ключевых источников доходов России и ограничить возможности Москвы приобретать запрещенные технологии, используемые в оружии, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Многие из европейских запросов носили неформальный характер.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября совершил спешно организованную поездку в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и Европейскому Союзу в том, что США активизируют свои усилия по отправке ресурсов в Украину в преддверии инаугурации Трампа, который резко раскритиковал масштаб усилий США по защите Киева. Ресурсы, которые он упомянул — деньги, боеприпасы, оружие — в основном поступают из пакета на $61 млрд, принятого Конгрессом США в начале этого года. Он добавил, что "каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении", будет спешно использован.

СМИ отмечает, хотя у Байдена остается мало времени для выполнения просьб, США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая направила войска для оказания помощи Москве в военных действиях, к концу ноября, сообщили источники, знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться неназванными.

"Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для того, чтобы поставить Украину в сильную позицию", — сказал агентству "Bloomberg" соучредитель и директор аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард. 

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