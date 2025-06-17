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В ОВА показали, как атаковали Киевщину ночью (ФОТО)

Целеустремленный террор россиян против мирного гражданского населения произошел в Киевской области

сегодня, 09:26
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Недилько Ксения

Сегодня ночью оккупанты атаковали Киев, Киевскую область, Одессу и Чернигов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Киевской ОВА Николая Калашника.

В ОВА показали, как атаковали Киевщину ночью (ФОТО)

Иллюстративное фото

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

По данным главы области, россияне ранили 55-летнюю женщину в Вышгородском районе. У нее резаная рана плеча. Вся необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Поврежден частный дом. В нем выбиты окна.

Также частный дом, два автомобиля и хозяйственные постройки повреждены в Фастовском районе.

В Броварском районе ликвидирован пожар хозяйственного здания на территории предприятия. Поврежден частный дом.

В Обуховском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

"Всем пострадавшим, чье имущество было повреждено, предоставим необходимую помощь.

Соболезнования родным и близким погибших в Киеве.                             

Враг должен быть наказан за все свои преступления против человечества", – подчеркнул глава ОВА.

В ОВА показали, как атаковали Киевщину ночью (ФОТО) - фото 2
В ОВА показали, как атаковали Киевщину ночью (ФОТО) - фото 3
В ОВА показали, как атаковали Киевщину ночью (ФОТО) - фото 4
В ОВА показали, как атаковали Киевщину ночью (ФОТО) - фото 5
В ОВА показали, как атаковали Киевщину ночью (ФОТО) - фото 6

Портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, Киевской области, Чернигову и Одессе. Больше всего пострадал Киев. Произошло прямое попадание баллистической ракеты в подъезд многоэтажки. Предварительно погибли 14 человек, идут поисково-спасательные работы. В Одессе также люди оказались под завалами из-за попадания в жилой дом.                                                                                                                                        



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