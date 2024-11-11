В опасности большой город-миллионник: Россия выбрала новые цели для ударов по гражданским

"Теперь россияне целятся прицельно в супермаркеты, чтобы сделать жизнь как можно более невыносимой для почти 1 миллиона жителей, оставшихся в Харькове, в том числе 200 000 вынужденных переселенцев", — отмечается в его репортаже.

С началом холодов проблема обострилась, ведь во время обстрелов страдает гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома, в которых взрывной волной выбивает окна. Как пояснил заместитель председателя компании "ХарьковСпецСтрой" Максим Песин, все поврежденные окна пытаются ремонтировать в течение суток, чтобы жильцы могли оставаться в своих домах.

По данным Харьковской мэрии, за последние два месяца в городе зафиксировано 78 вражеских атак ракетами и бомбами, повредившими около 4500 домов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил о программе против российских КАБов . Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, в ходе которой заслушал доклад по дальнейшему усилению ПВО.

Был доклад о комплексной программе против российских КАБов. Есть перспективные технологические решения. Также был доклад по поводу текущего состояния украинской ракетной программы, в частности разработки собственных управляемых авиабомб. Доклады о трехлетних контрактах для производителей дронов и других видов вооружения", – отметил Зеленский. Он также добавил, что в Ставку заслушал большой подробный доклад Александра Сырского.