В ОП заявили, что Европа имеет решение о финале войны и судьбе России

В Европе действительно полагают, что Россия может угрожать не только Украине, заявил Михаил Подоляк. По его мнению, об этом, в частности, свидетельствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего возможность отправки французских военных в Украину.

Михаил Подоляк

Более того, по словам советника главы Офиса президента, Европа уже даже имеет четкое решение о том, как должна завершиться война в Украине. При этом он добавил, что в случае "неправильного" завершения войны в нашей стране вся Европа окажется под угрозой. Он добавил, что в Европе активно обсуждают все риски, которые несет ей террористическая Россия.

Как отметил Подоляк, в Европе идут разговоры о типе войны, о количестве ресурса, который использует Российская Федерация и необходимость предоставления соответствующего ресурса для Украины.

"Это означает, что точно в Европе уже приняли однозначное решение относительно первого, финала войны, второго, будущего России",

– заявил Михаил Подоляк.

При этом он подчеркнул, если финал войны в Украине будет неправильным, то у Европы будет совсем другое будущее за то, какое бы она хотела получить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, если Россия сможет выиграть войну в Украине, то Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, поскольку РФ будет угрожать другим странам. Также он не исключил отправки своих войск в Украину.

Вместе с тем, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон разрешил Киеву использовать британское оружие для нанесения ударов по территории РФ. На этот счет в Кремле даже возникла истерика.