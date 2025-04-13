В ОП сообщили, сколько людей подписали контракт-«миллионник» «18-24»

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Недилько Ксения
Контракты в ВСУ по программе "18-24" подписали до 500 человек. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента по обороне, полковник Павел Палиса в интервью "BIHUS Info".
Павел Палиса
Напомним, портал "Комментарии" писал, что проект "контракт 18-24" планируют значительно расширить. Теперь единовременная выплата в миллион гривен для 18-24-летних контрактников распространяется также на Нацгвардию и Госпогранслужбу.
Об переменах рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, правительство расширило действие экспериментального проекта по повышению мотивации к военной службе. "Теперь он охватывает не только Вооруженные Силы Украины, но и Национальную гвардию и Госпогранслужбу", — отметил народный депутат.
По его словам, также одноразовое денежное вознаграждение в размере миллиона гривен будут выплачивать военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, при следующих условиях: до 25 лет были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года, участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или даже на территории РФ.
Народный депутат Украины пояснил, что был изменен подход к определению должностей – Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба будут самостоятельно утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, подписывающих контракт. Также, по словам Гончаренко, было упрощено прохождение медосмотра, в частности, процедуру обследования у психиатра.
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