В ОП сообщили, сколько людей подписали контракт-«миллионник» «18-24»

Контракты в ВСУ по программе "18-24" подписали до 500 человек. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента по обороне, полковник Павел Палиса в интервью "BIHUS Info".

Павел Палиса

"Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много. Мы еще исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания (контракта) не дошло", — отметил Палиса.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что проект "контракт 18-24" планируют значительно расширить. Теперь единовременная выплата в миллион гривен для 18-24-летних контрактников распространяется также на Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Об переменах рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, правительство расширило действие экспериментального проекта по повышению мотивации к военной службе. "Теперь он охватывает не только Вооруженные Силы Украины, но и Национальную гвардию и Госпогранслужбу", — отметил народный депутат.

По его словам, также одноразовое денежное вознаграждение в размере миллиона гривен будут выплачивать военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, при следующих условиях: до 25 лет были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года, участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или даже на территории РФ.

Народный депутат Украины пояснил, что был изменен подход к определению должностей – Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба будут самостоятельно утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, подписывающих контракт. Также, по словам Гончаренко, было упрощено прохождение медосмотра, в частности, процедуру обследования у психиатра.