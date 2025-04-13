logo

BTC/USD

84737.79

ETH/USD

1623.86

LTC/USD

78.91

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ОП сообщили, сколько людей подписали контракт-«миллионник» «18-24»
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОП сообщили, сколько людей подписали контракт-«миллионник» «18-24»

Стало известно, сколько людей добровольно подписали контракт "18-24"

сегодня, 09:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Контракты в ВСУ по программе "18-24" подписали до 500 человек. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента по обороне, полковник Павел Палиса в интервью "BIHUS Info".

В ОП сообщили, сколько людей подписали контракт-«миллионник» «18-24»

Павел Палиса

"Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много. Мы еще исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания (контракта) не дошло", — отметил Палиса.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что проект "контракт 18-24" планируют значительно расширить. Теперь единовременная выплата в миллион гривен для 18-24-летних контрактников распространяется также на Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Об переменах рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, правительство расширило действие экспериментального проекта по повышению мотивации к военной службе. "Теперь он охватывает не только Вооруженные Силы Украины, но и Национальную гвардию и Госпогранслужбу", — отметил народный депутат.

По его словам, также одноразовое денежное вознаграждение в размере миллиона гривен будут выплачивать военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, при следующих условиях: до 25 лет были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года, участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или даже на территории РФ.

Народный депутат Украины пояснил, что был изменен подход к определению должностей – Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба будут самостоятельно утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, подписывающих контракт. Также, по словам Гончаренко, было упрощено прохождение медосмотра, в частности, процедуру обследования у психиатра.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9RAbUbYZXXU
Теги:

Новости

Все новости