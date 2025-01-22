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В ОП рассказали, как изменение позиции Китая не позволит РФ выдержать противостояние с проукраинским альянсом

Путин осознает свое положение и опасается этого, что, очевидно, также понимает новоизбранный президент США Дональд Трамп.

сегодня, 17:05
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Клименко Елена

Если Китай примет нейтральную позицию, Россия не сможет противостоять проукраинскому альянсу. Об этом в интервью YouTube-канала РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП рассказали, как изменение позиции Китая не позволит РФ выдержать противостояние с проукраинским альянсом

Михаил Подоляк. Фото: 24 Канал

"Если Китай будет сохранять нейтралитет в войне между Россией и Украиной или хотя бы прекратит свою неформальную поддержку России, то у России нет никаких шансов. Она не сможет противостоять. Даже объединенная с Северной Кореей и Ираном, Россия не сможет выстоять перед проукраинским альянсом" , – отметил Подоляк.

По его словам, Россия сохраняет свою активность в политических процессах только благодаря неформальной поддержке некоторых стран Глобального юга, в частности, Китая. Поэтому во время переговоров с Путиным китайский лидер Си Цзиньпин смотрит на него как на подчиненного или даже на хозяина.

Подоляк также подчеркнул, что Путин осознает свое положение и боится этого, что очевидно также понимает новоизбранный президент США Дональд Трамп.

"Поэтому риторика Трампа по отношению к Путину изменилась. Уже нет той уверенности, что 'мы быстро все решим'. Сейчас понимают, что этот конфликт гораздо глубже и сложнее", — пояснил советник.

Как известно, Китай заявил о своей якобы нейтральной позиции относительно полномасштабной войны в Украине, призывая к мирному урегулированию из-за переговоров. Китай выступает против односторонних санкций и не осуждает Россию за агрессию, поддерживая с ней экономические связи, в частности, в энергетической сфере.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Михаил Подоляк поделился своими размышлениями по поводу того, сколько времени нужно для развала Российской Федерации, если действовать по правильному сценарию. По его словам, Россия может упасть в течение 6-8 месяцев, если усилить удары по ее территории и увеличить международное давление на страну-агрессора.



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Источник: https://youtu.be/DYzJR1y8sto
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