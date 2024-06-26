В ОП отреагировали на "мирный план" Трампа по Украине

Киев имеет четкое понимание того, что любой план прекращения войны с Российской Федерацией должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "Reuters".

Офис президента. Фото: Украинская правда

Комментируя мирный план для Украины, представленный ключевыми советниками бывшего президента США Дональда Трампа, Михаил Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности.

По его словам, заморозить войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы "странно", ведь Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.

"Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в "формуле мира", предложенной президентом Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права", — сказал Михаил Подоляк.

Советник главы ОП также подтвердил позицию Киева и назвал абсурдными объявленные ранее российским диктатором Владимиром Путиным условия прекращения огня.

"Мы видим план Путина — он абсолютно бессмысленный", — сказал Подоляк.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков прокомментировал мирный план об окончании войны в Украине, который предложили советники Дональда Трампа.

"Возможный план советников Трампа о приведении Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте", — сказал Песков.



