В ОП отреагировали на "мирный план" Трампа по Украине

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Кравцев Сергей
Киев имеет четкое понимание того, что любой план прекращения войны с Российской Федерацией должен базироваться на международном праве, а мир должен быть справедливым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "Reuters".
Офис президента. Фото: Украинская правда
Комментируя мирный план для Украины, представленный ключевыми советниками бывшего президента США Дональда Трампа, Михаил Подоляк отметил, что война не может закончиться без привлечения России к ответственности.
По его словам, заморозить войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы "странно", ведь Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.
Советник главы ОП также подтвердил позицию Киева и назвал абсурдными объявленные ранее российским диктатором Владимиром Путиным условия прекращения огня.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков прокомментировал мирный план об окончании войны в Украине, который предложили советники Дональда Трампа.
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