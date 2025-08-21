В ОП ошеломили заявлением: Украина может потерять территории

Украина может допустить вариант заморозки войны с Россией в пределах линии боевого столкновения, а также готова признать де-факто потерянными ряд территорий. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica.

Михаил Подоляк

По его словам, в будущем Украина попытается вернуть оккупированные территории дипломатическим и экономическим путями.

Де-юре захваченные РФ территории все же будут украинскими.

"Правовой статус этих территорий важен для президента России Владимира Путина. Их признание аннулировало бы его военное преступление", — пояснил он.

Территориальные или политические вопросы, как отмечает советник, можно обсуждать только с позиции, основанной на международном праве. Однако проблема Путина в том, что считает территорию Украины своей сферой влияния и живет в парадигме СССР.

"Нельзя в одностороннем порядке уступать территорию агрессору. Нам нужно подойти к этому вопросу несколько иначе", — добавил он.

В ОП уверены, что Россия абсолютно не готова завершать войну, а ее президент Владимир Путин намерен вести долгие переговоры, не достигая прекращения огня.

"Потому что он не хочет отказываться от инструментов давления, а именно ракет, нацеленных на мирное население", — сказал советник.

Война в Украине, как говорит Подоляк, дает Путину силу, и поэтому он продолжит войну. Полагая, что у него есть ресурсы для боевых действий, он затянет переговоры и будет играть в противоречиях интересов Китая, Европы и США. Далее последуют нереалистические условия переговоров.

