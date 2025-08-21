logo

BTC/USD

112509

ETH/USD

4295.58

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ОП ошеломили заявлением: Украина может потерять территории
commentss НОВОСТИ Все новости

В ОП ошеломили заявлением: Украина может потерять территории

Подоляк отметил, что в дальнейшем Украина будет пытаться вернуть территории, но уже дипломатическим путем

21 августа 2025, 15:27 comments1866
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украина может допустить вариант заморозки войны с Россией в пределах линии боевого столкновения, а также готова признать де-факто потерянными ряд территорий. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете La Repubblica.

В ОП ошеломили заявлением: Украина может потерять территории

Михаил Подоляк

По его словам, в будущем Украина попытается вернуть оккупированные территории дипломатическим и экономическим путями.

Де-юре захваченные РФ территории все же будут украинскими.

"Правовой статус этих территорий важен для президента России Владимира Путина. Их признание аннулировало бы его военное преступление", — пояснил он.

Территориальные или политические вопросы, как отмечает советник, можно обсуждать только с позиции, основанной на международном праве. Однако проблема Путина в том, что считает территорию Украины своей сферой влияния и живет в парадигме СССР.

"Нельзя в одностороннем порядке уступать территорию агрессору. Нам нужно подойти к этому вопросу несколько иначе", — добавил он.

В ОП уверены, что Россия абсолютно не готова завершать войну, а ее президент Владимир Путин намерен вести долгие переговоры, не достигая прекращения огня.

"Потому что он не хочет отказываться от инструментов давления, а именно ракет, нацеленных на мирное население", — сказал советник.

Война в Украине, как говорит Подоляк, дает Путину силу, и поэтому он продолжит войну. Полагая, что у него есть ресурсы для боевых действий, он затянет переговоры и будет играть в противоречиях интересов Китая, Европы и США. Далее последуют нереалистические условия переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Верховной Раде придумали обмануть Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости