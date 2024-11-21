В ОП оценили возможность предоставления Украине ядерного оружия от США

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Ткачик Олеся
Для победы над Россией Украина нуждается в современном высокотехнологичном оружии в достаточном количестве, а не начале нового этапа войны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала.
Михаил Подоляк
Подоляк подчеркнул, что обсуждение идеи предоставления Украине ядерного оружия неуместно. Вместо этого необходимо сосредоточиться на ликвидации военного потенциала России
Для достижения этих целей, по словам советника главы Офиса президента, Украине необходимо соответствующее количество современного вооружения. При этом он не понимает, зачем сочинять конспирологические теории, если есть четкие и своевременные действия, которые нужно выполнять.
Подоляк также убежден, что предоставление ядерного оружия Украине не рассматривается как реальный вариант.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как сообщило издание Daily Express, победа Трампа на выборах вызвала обеспокоенность в Украине, в частности из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд, Трамп может применить другой подход. В частности, он не исключил, что американский президент может передать Украине ядерное оружие.
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