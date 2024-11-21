В ОП оценили возможность предоставления Украине ядерного оружия от США

Для победы над Россией Украина нуждается в современном высокотехнологичном оружии в достаточном количестве, а не начале нового этапа войны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала.

Михаил Подоляк

"Какое ядерное оружие? Сегодня есть возможность то, чего даже никто не мог вообразить еще 5-10 лет назад. Вы (европейцы) вырастили этого монстра под названием РФ, вы с ними сотрудничали, брали коррупционные деньги, позволили монополизировать, даже несмотря на запрет третьего" энергопакета, свои энергетические инфраструктуры, вы продолжали из РФ лепить какого-нибудь партнера" — заявил советник главы Офиса президента.

Подоляк подчеркнул, что обсуждение идеи предоставления Украине ядерного оружия неуместно. Вместо этого необходимо сосредоточиться на ликвидации военного потенциала России

"Почему мы должны это делать, имея сегодня возможность сделать то, чего никто не ожидал – обнулить репутацию, милитарные компоненты, армию России", – подчеркнул Подоляк.

Для достижения этих целей, по словам советника главы Офиса президента, Украине необходимо соответствующее количество современного вооружения. При этом он не понимает, зачем сочинять конспирологические теории, если есть четкие и своевременные действия, которые нужно выполнять.

Подоляк также убежден, что предоставление ядерного оружия Украине не рассматривается как реальный вариант.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как сообщило издание Daily Express, победа Трампа на выборах вызвала обеспокоенность в Украине, в частности из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня. Однако, как отмечает британский эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд, Трамп может применить другой подход. В частности, он не исключил, что американский президент может передать Украине ядерное оружие.



