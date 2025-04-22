В ООН выступили с неоднозначной оценкой "Пасхального перемирия": кого сделали крайним

Россия и Украина не прекратили огонь, несмотря на одностороннее объявление со стороны российского президента Владимира Путина об установлении так называемого пасхального перемирия продолжительностью 30 часов. Об этом сообщил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Мы приняли во внимание заявление о временном прекращении боевых действий, но также есть подтверждение, что столкновения на фронте продолжались с обеих сторон", — подчеркнул он.

Представитель ООН подчеркнул, что позиция организации остается неизменной: война должна завершиться в рамках международного права в соответствии с принципами Устава ООН и с уважением к территориальной целостности Украины.

Также Дюжаррик сообщил, что генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен поддерживает диалог с представителями обеих сторон конфликта в попытке приблизить прекращение боевых действий.

Напомним, 19 апреля Владимир Путин неожиданно заявил о введении "пасхального режима тишины" сроком на 30 часов. Издание The Wall Street Journal отметило, что эта инициатива позволила Кремлю создать видимость миротворчества без фактических уступок или рисков.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля заявил, что "пасхальные обещания" со стороны РФ не имели никакого практического эффекта — бои на ряде направлений продолжались, а российские обстрелы не прекращались.

Портал "Комментарии" писал, что во время так называемого пасхального перемирия российская армия продолжала атаковать позиции украинской армии, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.