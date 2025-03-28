В ООН прокомментировали идею Путина по внешнему управлению в Украине

В Организации Объединенных Наций отвергли идею российского диктатора Владимира Путина по внешнему управлению в Украине, в частности, под мандатом ООН.

Антониу Гутерреш (фото из открытых источников)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявление на брифинге.

Отвечая на просьбу прокомментировать предложение Путина, Гутерреш отметил, что ООН не принимает прямого участия в дипломатических переговорах по миру в Украине, хотя и имела контакты на эту тему с представителями США. Саму же инициативу российского диктатора он серьезно не воспринял.

"У Украины есть легитимное правительство, и это, безусловно, нужно уважать", – заявил генсек ООН.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предлагает ввести в Украине "временное управление ООН" . Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.

Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, а также с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы", — заявил российский президент.

По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными". Кроме того, Путин упомянул страны БРИКС и КНДР как партнеров, с которыми Россия готова работать над "украинским урегулированием". Он также заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Европой, но обвинил западные страны в том, что они "стараются водить за нос".

При этом он назвал "проблемой" украинское подразделение "Азов", которое, по его утверждениям, "обретает фактическую власть" в Украине.

