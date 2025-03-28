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В ООН прокомментировали идею Путина по внешнему управлению в Украине

Предложение диктатора прокомментировал лично генсек Антониу Гутерреш

28 марта 2025, 20:29
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Организации Объединенных Наций отвергли идею российского диктатора Владимира Путина по внешнему управлению в Украине, в частности, под мандатом ООН.

В ООН прокомментировали идею Путина по внешнему управлению в Украине

Антониу Гутерреш (фото из открытых источников)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявление на брифинге.

Отвечая на просьбу прокомментировать предложение Путина, Гутерреш отметил, что ООН не принимает прямого участия в дипломатических переговорах по миру в Украине, хотя и имела контакты на эту тему с представителями США. Саму же инициативу российского диктатора он серьезно не воспринял.

"У Украины есть легитимное правительство, и это, безусловно, нужно уважать", – заявил генсек ООН.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин предлагает ввести в Украине "временное управление ООН" . Президент России Владимир Путин 27 марта высказал предложение обсудить возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда государств по организации выборов.

Такое заявление он сделал во время беседы с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", о чем сообщают российские издания "Медуза" и ТАСС.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, а также с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы", — заявил российский президент.

По его мнению, с таким новым правительством можно было бы начать мирные переговоры и подписать "легитимные документы, которые будут признаны по всему миру и будут надежными". Кроме того, Путин упомянул страны БРИКС и КНДР как партнеров, с которыми Россия готова работать над "украинским урегулированием". Он также заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Европой, но обвинил западные страны в том, что они "стараются водить за нос".

При этом он назвал "проблемой" украинское подразделение "Азов", которое, по его утверждениям, "обретает фактическую власть" в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/live/ZF4M91Eq15k
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