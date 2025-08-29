В ООН прибегли к циничному шагу после страшного обстрела Киева: что произошло

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с требованием к Израилю прекратить огонь в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС, жестко раскритиковав Тель-Авив за страдания сотен тысяч гражданских. В то же время в его заявлении отсутствует упоминание о недавнем жестоком ракетном ударе российских оккупантов по Киеву, унесшего жизни 23 мирных жителей. Об этом сообщила официальная информационная служба ООН.

"Это должно прекратиться. Газа покрыта обломками и телами, и многие случаи могут быть квалифицированы как серьезные нарушения международного права. Масштабы разрушений и смертности здесь беспрецедентны в современной истории", — заявил генсек ООН.

Гутерриш охарактеризовал ситуацию в Газе как "катастрофу", обратив внимание на острый голод среди населения. Он подчеркнул необходимость обеспечить доставку продуктов, воды и медикаментов, а также значительно расширить доступ гуманитарных организаций в сектор.

"Я повторно призываю к немедленному и длительному прекращению огня, беспрепятственной поставке гуманитарной помощи в Газу и безусловному освобождению всех израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Никаких препятствий и никакой лжи", — подчеркнул глава ООН.

Напоминаем, что в недавнем отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека отмечено, что в июле в Украине погибло больше гражданских с начала полномасштабного вторжения России. За этот период в 18 областях страны из-за боевых действий погибли 286 мирных граждан, а еще более 1 388 получили ранения.

По информации ООН, около 40% всех жертв вызвано применением оружия дальнего действия, в том числе ракетами и беспилотными самолетами-камикадзе.

Как уже писали "Комментарии", потери России в войне против Украины в 2024 году побили все предыдущие рекорды. Такой вывод сделан в аналитическом материале независимых российских изданий Meduza и "Медиазона", проведших исследования на основе данных из Реестра наследственных дел (РСД).