14 июля, около 11 часов, российская ракета попала в центр Винницы, в результате удара у дома быта Юбилейный, полностью разрушен медицинский диагностический центр, сгорели и повреждены около 40 автомобилей, повреждены от взрывной волны 55 домов. Погибли 23 человека: 20 взрослых и три ребенка. В больницы госпитализирован 71 человек, из них трое детей. В списке пропавших без вести 29 человек. За медицинской помощью обратились 117 человек. Об этом сообщали в пресс-службе ГСЧС.

Ракетный удар, фото ГСЧС

По словам нардепа Алексея Гончаренко, на парковке рядом с диагностическим медцентром и домом быта "Юбилейный" люди сгорели прямо в своих автомобилях.

15 июля объявлен днем траура в Виннице. К месту трагедии горожане приносят цветы и игрушки.

"День страшной боли и скорби. 23 погибли. Трое детей. Среди которых 4-летняя "солнечная" Лиза. Тела двоих детей до сих пор не идентифицированы. Как и 11 взрослых. Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое. В больницах — 73 пострадавших. 18 — в розыске пропавших без вести... Соболезнования родным и близким погибших", — отметил глава ОГА Сергей Борзов.



В ООН отреагировали на ракетный удар по Виннице, сообщают в пресс-службе. Как говорится в сообщении, генеральный секретарь ООН потрясен смертоносным ракетным ударом в четверг по городу Винница в центральной Украине и осуждает любые нападения на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру и снова призывает к ответственности за такие нарушения.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что за последние сутки в Украине погибли десятки мирных жителей, участились нападения россии на гражданскую инфраструктуру.

"В результате нападения на город Винница погибли почти 20 мирных жителей и более 50 получили ранения. Об этом утверждают органы власти и медработники. Также за минувшие сутки удары привели к жертвам и повреждению гражданской инфраструктуры в Запорожье, Николаеве и некоторых частях Донецкой области. Украине около 800 населенных пунктов обесточены, а более 230 тысяч семей не обеспечены газом", — говорится в отчете.

Как писал портал, винничане заявили о более 10 пропавших без вести.

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