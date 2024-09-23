В окопах молились, когда Сырского назначили главкомом, тактикой которого является стирание бригад

При назначении Александра Сырского на должность главкома, кто-то, кто был поближе к телу, пел ему асану, кто-то, кто был ближе к окопам молился, отмечает военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, он советовал дождаться мая и посмотреть, что будет.

Александр Сырский

"И в принципе подтвердились не очень радужные ожидания. Мобилизация и подготовка личного состава продолжила происходить на неудовлетворительном уровне. Из тактического замысла было только стирание бригад под не б/г, ротации бригады должны только тогда, когда условно в бой нужно идти комбригу с пулеметом обмотанным лентами. Идея создания новых бригад и наполнение их только свежемобилизованными и пиджаками оказалась провальной. Практика прикрепления пачками добавленных подразделений к линейным бригадам решала ситуацию лишь на довольно незначительный отрезок времени", — сообщил Мельник.

Что касается организации работы ОСУВ, то она, по словам эксперта, продолжила вызвать ропот из-за частичной не заинтересованности родителей-командиров в судьбе поступающих в их распоряжение бригад. Они, говорит Мельник, решают вопросы здесь и сейчас, и им не интересно, как долго потом бригада будет восстанавливаться и на сколько она вообще реально боеспособна.

"Проблемы не возникли при Сырском, и не все от него зависит, но можно констатировать, что все проблемы, которые мы имели до февраля 2024 года, сейчас обострились. Если даже в конце 2023 года мы еще говорили о демобилизации и нормальной ротации подразделений, то сегодня об этом молчат уже все, особенно критиковавшие Залужного. Ведь Валерий Федорович хотя бы отдавал себе отчет, что для всех этих прихотей нужно мобилизовать 500 000 солдат и снижать мобилизационный возраст, то есть идти на радикально не популярные шаги, хотя как сказать. Те, кто мечтали о дембелье после хотя бы трех лет войны, сейчас просто пытаются выжить", — рассказал Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные признают, что демобилизаций не будет и советуют, что нужно сделать для того, чтобы армия перестала быть тюрьмой.



