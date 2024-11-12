В оккупированной Донецкой области официально завершили "СВО": что это значит

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Ткачик Олеся
Глава оккупационной администрации Денис Пушилин издал указ о завершении "специальной военной операции" на территории так называемой "ДНР". Как отмечал в комментарии 24 канала советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, эти действия направлены не столько на местных жителей, сколько на россиян.
Путин и Пушилин
По его мнению, такое решение преследует цель создать иллюзию мира на оккупированных территориях, уверяя, что там, мол, больше нет войны.
Такое сообщение о якобы прекращении "СВО", как пояснил советник, является частью стратегии, призванной мотивировать россиян к переселению на оккупированные земли, особенно в Мариуполь. Кроме этого, захватчики создают экономические условия, побуждающие людей переезжать, и придают оккупированным городам статус "глубокого тыла".
По словам советника, местным жителям постоянно навязывают пропаганду, чтобы они уверовали, что все стабильно и безопасно. Это позволяет продолжать функционирование рынка ипотечного кредитования, а также привлекать российские банки, которые теперь активно приступили к деятельности в Мариуполе.
Также российские власти после каждого украинского удара БпЛА заявляют, что все дроны были сбиты и не нанесли никаких повреждений, что подчеркивает пропагандистский характер этих сообщений. Как отметил советник мэра Мариуполя, россияне создают для своей аудитории картину мирной жизни, в которой даже Мариуполь изображается как "дальний тыл", куда следует переселиться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне стремятся полностью заменить коренное население Мариуполя.
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