В оккупированной Донецкой области официально завершили "СВО": что это значит

Глава оккупационной администрации Денис Пушилин издал указ о завершении "специальной военной операции" на территории так называемой "ДНР". Как отмечал в комментарии 24 канала советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, эти действия направлены не столько на местных жителей, сколько на россиян.

Путин и Пушилин

По его мнению, такое решение преследует цель создать иллюзию мира на оккупированных территориях, уверяя, что там, мол, больше нет войны.

"Вся эта бумажка указывает, что это (оккупированная часть Донецкой области) якобы "глубокий тыл, войны нет и Россия там навсегда", — отметил Андрющенко.

Такое сообщение о якобы прекращении "СВО", как пояснил советник, является частью стратегии, призванной мотивировать россиян к переселению на оккупированные земли, особенно в Мариуполь. Кроме этого, захватчики создают экономические условия, побуждающие людей переезжать, и придают оккупированным городам статус "глубокого тыла".

По словам советника, местным жителям постоянно навязывают пропаганду, чтобы они уверовали, что все стабильно и безопасно. Это позволяет продолжать функционирование рынка ипотечного кредитования, а также привлекать российские банки, которые теперь активно приступили к деятельности в Мариуполе.

Также российские власти после каждого украинского удара БпЛА заявляют, что все дроны были сбиты и не нанесли никаких повреждений, что подчеркивает пропагандистский характер этих сообщений. Как отметил советник мэра Мариуполя, россияне создают для своей аудитории картину мирной жизни, в которой даже Мариуполь изображается как "дальний тыл", куда следует переселиться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне стремятся полностью заменить коренное население Мариуполя.



