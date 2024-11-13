В оккупированном Севастополе взорвался автомобиль: кто в нем был (ОБНОВЛЕНО)

В результате взрыва во временно оккупированном Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Ткаченко, сообщают местные паблики Севастополя. За офицером следили около семи дней.

Подорванный автомобиль в Крыму. Фото из открытых источников

Предварительно взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. Действие приведено дистанционно – сегодня около 10 утра, когда военнослужащий двигался в потоке на улице Тараса Шевченко.

Обломки разлетелись на 30 – 50 метров.

Кроме водителя, никто в результате взрыва авто, вероятно, не пострадал.

Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли — он скончался от совмещенных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.

Сообщается, что 47-летний капитан – выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 находится в украинских списках. Основная версия следствия на данный момент – заказное убийство.

ОБНОВЛЕНО: Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в СБУ, фамилия ликвидированного оккупанта – Транковский. Он – военный преступник, отдающий приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибли 29 мирных жителей. Также Транковский неоднократно обстреливал Одессу и другие города, из-за чего погибли многие гражданские.

"Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев войны", — подчеркнул собеседник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР в московской области совершили "поджог": подробности

В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "клин-5" московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сгоревший вражеский вертолет принадлежал к составу 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовке летного состава армейской авиации из России. "ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", — отметили в ведомстве.