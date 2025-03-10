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В оккупированном Селидово россияне якобы нашли тела более 100 убитых гражданских

Россияне заявили, что нашли тела более сотни убитых гражданских в ныне оккупированном Селидово

сегодня, 16:12
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Недилько Ксения

Оккупанты утверждают, что нашли в ныне захваченном Селидово тела более 100 убитых мирных жителей. В этих якобы преступлениях они в очередной раз обвинили отступавших из города украинских военных. Сейчас на месте продолжаются так называемые следственные действия и эксгумация.

В оккупированном Селидово россияне якобы нашли тела более 100 убитых гражданских

Иллюстративное фото

Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, пишет "Вільне радіо".

Так, оккупанты заявили, что по состоянию на март 2025-го продолжают вести "расследование" относительно якобы преступлений украинских военных, отступивших из Селидово в конце октября прошлого года.

В частности, россияне якобы имеют данные о минимум сотне убитых мирных жителей города. Там говорят, что ВСУ организовали расстрельные команды, которые патрулировали опустевший город и убивали всех, кого встречали на улицах, а еще занимались рейдерством.

Все эти обвинения основываются на якобы показаниях выживших.

Сейчас россияне продолжают вести "следственные действия" и заниматься эксгумацией тел. Они предполагают, что цифра погибших может быть "значительно больше".

Между тем, в украинской прокуратуре еще в ноябре 2024-го фиксировали вероятные преступления российских военных против гражданского населения в Селидово и соседних населенных пунктах.

Расследования правоохранителей основывались на обнародованных фото и видео в социальных сетях — известно о по меньшей мере три таких случая.

В частности, российские войска, вероятно, расстреляли гражданского мужчину в ныне оккупированной вблизи Селидово Новоалексеевке. Правоохранители приступили к следственным и розыскным действиям, чтобы идентифицировать жертву.

Также они расследуют вероятные убийства четырех человек оккупационными войсками в самом Селидово.

Кроме того, захватчики могли расстрелять гражданский автомобиль на территории города — ранения получили двое местных. Их смогли спасти украинские военные.

Отмечается, что в оккупированном Селидово местные жители уже получают российские паспорта. Брать документы их, вероятно, мотивируют из-за якобы социальных выплат, а для людей постарше — пенсии. Все процессы контролирует "администрация" ставленников Кремля.



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