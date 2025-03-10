В оккупированном Селидово россияне якобы нашли тела более 100 убитых гражданских

Оккупанты утверждают, что нашли в ныне захваченном Селидово тела более 100 убитых мирных жителей. В этих якобы преступлениях они в очередной раз обвинили отступавших из города украинских военных. Сейчас на месте продолжаются так называемые следственные действия и эксгумация.

Иллюстративное фото

Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, пишет "Вільне радіо".

Так, оккупанты заявили, что по состоянию на март 2025-го продолжают вести "расследование" относительно якобы преступлений украинских военных, отступивших из Селидово в конце октября прошлого года.

В частности, россияне якобы имеют данные о минимум сотне убитых мирных жителей города. Там говорят, что ВСУ организовали расстрельные команды, которые патрулировали опустевший город и убивали всех, кого встречали на улицах, а еще занимались рейдерством.

Все эти обвинения основываются на якобы показаниях выживших.

Сейчас россияне продолжают вести "следственные действия" и заниматься эксгумацией тел. Они предполагают, что цифра погибших может быть "значительно больше".

Между тем, в украинской прокуратуре еще в ноябре 2024-го фиксировали вероятные преступления российских военных против гражданского населения в Селидово и соседних населенных пунктах.

Расследования правоохранителей основывались на обнародованных фото и видео в социальных сетях — известно о по меньшей мере три таких случая.

В частности, российские войска, вероятно, расстреляли гражданского мужчину в ныне оккупированной вблизи Селидово Новоалексеевке. Правоохранители приступили к следственным и розыскным действиям, чтобы идентифицировать жертву.

Также они расследуют вероятные убийства четырех человек оккупационными войсками в самом Селидово.

Кроме того, захватчики могли расстрелять гражданский автомобиль на территории города — ранения получили двое местных. Их смогли спасти украинские военные.

Отмечается, что в оккупированном Селидово местные жители уже получают российские паспорта. Брать документы их, вероятно, мотивируют из-за якобы социальных выплат, а для людей постарше — пенсии. Все процессы контролирует "администрация" ставленников Кремля.