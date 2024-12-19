В оккупированном Селидово россияне взламывают заброшенные квартиры (ВИДЕО)

Россияне снимают на видео, как грабят квартиру в оккупированном Селидово. Видео публикует руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

На видео видно, как минимум трое российских вояк взламывают замки в одной из заброшенных квартир в многоэтажке, после чего заходят туда и начинают "хозяйничать". Видно, что в закрытой квартире, хозяева уезжали в спешке, даже оставив какие-то продукты на кухне.

Оккупант, увидев чужой ноутбук, сразу закричал: "забирай его". Что происходило дальше за кадром, остается только догадываться.





Напомним, портал "Комментарии" писал , как оккупанты жарят шашлык в одной из заброшенных квартир оккупированного города Донетчины.

Враги "освобождают" один за другим города Донбасса, превращающие уютные дома в руины. В одной из таких квартир оккупанты решили развести костер книгами прямо на полу, чтобы пожарить мясо.

Видео и фото оккупантов опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. "Русский" мир пришел в один из пустых и уничтоженных городов Донецкой области. Российские военнослужащие обустроились в одной из оставленных мирными жителями квартир, разводят огонь книгами и жарят мясо прямо на полу", — написал журналист.

Также "Комментарии" писали, что около 10 000 домохозяйств получат необходимую поддержку для восстановления собственного жилья уже в ближайшее время. Об этом сообщила председатель Комитета организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей объявил о дополнительном финансировании программы еВосстановление в размере 15 миллиардов гривен. Спасибо Президенту за личное внимание к такому важному вопросу, как обеспечение людей жильем", — сказала Председатель Комитета. Это стало возможным благодаря принятию Закона Украины № 4114-IX, предусматривающего возможность направления около 15 млрд грн остатка бюджетных средств на 2024 год на программу "еВосстановление".

Также, по словам Елены Шуляк, ожидаются решения об открытии программы еВосстановление для граждан, жилье которых осталось на временно оккупированных территориях.