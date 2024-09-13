В оккупированном Мариуполе всю ночь раздавались взрывы: планируют эвакуацию людей

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Недилько Ксения
Подтверждено попадание по составу с БК и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое возле оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко, информирует портал "Комментарии".
Взрывы, иллюстративное фото
Населённый пункт расположен в треугольник Мелекино-Портовское-Рыбацкое.
Детонация продолжалась до 5:20 утра. Предварительно возможно поражение очередного расчета ПВО, детали устанавливаются.
"В настоящее время рассматривается вопрос эвакуации с. Портовское. Все перекрыто военными.
Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места – продолжается перебазировка в режиме "Срочная эвакуация" после поражения. Подробности со временем.
Остальные последствия будут установлены в течение дня", – написал Андрющенко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
ГУР провело "акт возмездия" в россии (ФОТО)
11 сентября 2024 года в городе екатеринбург в россии раздался взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии.
В ГУР отмечают, что это был акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам, который совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора.
Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников. Подробности и фото – по ссылке.
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