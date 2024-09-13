В оккупированном Мариуполе всю ночь раздавались взрывы: планируют эвакуацию людей

Подтверждено попадание по составу с БК и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое возле оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко, информирует портал "Комментарии".

Взрывы, иллюстративное фото

Населённый пункт расположен в треугольник Мелекино-Портовское-Рыбацкое.

Детонация продолжалась до 5:20 утра. Предварительно возможно поражение очередного расчета ПВО, детали устанавливаются.

"В настоящее время рассматривается вопрос эвакуации с. Портовское. Все перекрыто военными.

Мангуш. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места – продолжается перебазировка в режиме "Срочная эвакуация" после поражения. Подробности со временем.

Остальные последствия будут установлены в течение дня", – написал Андрющенко.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР провело "акт возмездия" в россии (ФОТО)

11 сентября 2024 года в городе екатеринбург в россии раздался взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии.

В ГУР отмечают, что это был акт возмездия причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам, который совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора.

Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников. Подробности и фото – по ссылке.