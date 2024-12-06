В оккупированном Энергодаре оккупантам выдают защитные костюмы: возможна провокация

В оккупированном Энергодаре Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция, оккупантам начали выдавать ОЗК – общевойсковые защитные комплекты.

Российский военный в ОЗК

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

Он опубликовал скриншот сообщения одного из российских военных:

"Хотели бы успокоить людей, что на нашем участке проблем нет, все готовы. Сегодня получили ОЗК и продолжаем готовиться к разным сценариям. Не ведитесь на вбросы, лучше доверьтесь военным", – написал один из оккупантов, который, вероятно, находится в оккупированном Энергодаре.

Отметим, ОЗК – это средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты человека от ядовитых веществ, биологических средств и радиоактивной пыли. ОЗК находится на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации, многих стран бывшего СССР и является средством индивидуальной защиты военнослужащих. Используется вместе с респиратором или противогазом.

"В то же время оккупационные власти молчат и никак это не комментируют. Ожидаем новые провокации?" – написал Петр Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В МАГАТЭ бьют тревогу: что произошло с украинскими АЭС после российской атаки

Три атомные электростанции (АЭС) Украины сократили производство электроэнергии после новых атак страны-агрессора на энергетическую инфраструктуру страны, которые еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность во время войны.

Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Второй раз, менее чем через две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности как предохранительное средство во время широкомасштабных военных действий в стране", — заявил Рафаэль Гросси. Отмечается, что на девяти реакторах, эксплуатируемых на этих станциях, была снижена мощность. Кроме того, один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.