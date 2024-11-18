На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты отчитались об очередном нарушении международного права.

В оккупации провели мобилизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, первые солдаты срочной службы с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, принудительно рекрутированных войсками РФ, приняли присягу на верность врагу. Как известно, международное право запрещает принудительно набирать людей в ряды оккупационной армии с захваченных территорий.

При этом, отмечает Центр сопротивления, срочников по оккупации держат на полигонах в Крыму вместе с контрактниками армии РФ, что делает их фактически мишенью для сил обороны. Такое размещение не случайно, ведь Кремлю выгодно убийство украинцев независимо от стороны, за которую они воюют.

Отмечается, что оккупанты давят на срочников, чтобы они заключали контракт. После этого солдат бросают на "мясные штурмы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что намерена говорить с российским диктатором.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что победа Дональда Трампа многими в Украине воспринимается как шанс на скорое окончание войны, заявил политолог Валерий Клочок. "Победа Дональда Трампа стала восприниматься как новые возможности. Правда, пока не очевидно, какие это возможности со знаком "плюс" или "минус". Чтобы понять, какими могут быть переговорные позиции Трампа, следует обратиться к известной публикации американского генерала в отставке Кита Келлога. Келлог работал в Белом доме, когда президентом был Трамп. Хотя генерал не представляет команду Трампа, но он считается приближенным к ней и может озвучивать нарративы, близкие команде новоизбранного президента", — подчеркнул он.