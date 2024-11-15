Российские захватчики для имитации волонтерского движения провели сбор средств на поддержку оккупантов в одной из захваченных школ Запорожской области.

В оккупации усилили давление на школьников. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, с родителей школьников средства собирали принудительно так называемые "волонтеры" из РФ.

В то же время, как отмечает Центр сопротивления, дети младших классов традиционно под наблюдением учителей рисовали открытки для российских оккупантов, а старшеклассники писали письма под диктовку.

В Центре сопротивления подчеркнули, что ответственность за пропагандистскую акцию несет департамент образования местной оккупационной администрации и "волонтерская рота боевого братства". Соответствующие действия – это не только средство промывания мозгов украинским детям, но и показательная акция якобы поддержки оккупантов местным населением.

Центр национального сопротивления призвал игнорировать инициативы врага и сообщать о преступлениях коллаборантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор 128-й горно-штурмовой бригады Ярослав Галас рассказал, что после длительного периода обмена небольшими наступлениями Россия теперь готовит большое наступление на Запорожском направлении, пишет издание The Washington Post. "Главный признак — явное наращивание больших российских сил в этом районе. Разворачиваются дополнительные подразделения — не только на второй или третьей линии, но и на линии фронта. Наши пехотные подразделения наблюдают за всем этим и понимают, что россияне готовятся к чему-то важному", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что жители села Ольговка Курской области пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину на трудности и призвали "завершить проклятую войну, унесшую множество невинных жизней". Как сообщают российские медиа, люди пожаловались, что стали бездомными из-за того, что их деревня была разрушена во время боевых действий.