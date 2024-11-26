Вопрос кадрового голода на временно оккупированных территориях Украины приобрел особые масштабы.

В оккупации усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на предприятиях, особенно коммунальных, некому работать.

Отмечается, что местные коллаборанты нашли способ, как на этом кризисе "нагреть руки". Например, "руководитель" облводоканала временно оккупированной Херсонщины в своем штате держал "мертвые души". Таким образом он отчитывался перед кремлевскими патронами об укомплектованности предприятия работниками и заодно получал их зарплаты.

В Центре сопротивления отметили, что другой способ заполнить вакантные места – поощрение рабочих из разных регионов РФ приезжать на временно оккупированные территории Украины. За переезд гастарбайтерам обещают бесплатные помещения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате" Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на котором уровне может состояться эта встреча – на уровне лидеров или на уровне министров обороны", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после усиления американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день подряд установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добирался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.