Российские власти организовали сеть из по меньшей мере 29 тюрем, где гражданские и военные из Украины подвергаются систематическим пыткам.

РФ пытает пленных и гражданских. Фото из открытых источников

Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и других ведущих западных СМИ.

Собранные за полгода материалы указывают на то, что применение пыток используется для получения ложных признаний, а сама система, вероятно, создана и поддерживается с участием высшего руководства РФ.

Согласно данным The Guardian, 18 застенков расположены на территории России, еще 11 – на оккупированных регионах Украины.

Среди наиболее распространенных методов пыток — удары током, имитация казни, избиение молотками, удары по одним и тем же частям тела, а также утопление. Задержанных также подвергают унижениям – связывают скотчем и используют как "мебель". Кроме того, заключенным запрещают разговаривать на украинском языке, ограничивают в еде и морально давят, подталкивая к самоубийству.

Отмечается, что в отдельных учреждениях отмечены многочисленные смертельные случаи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, говорится в опросе центра "Новая Европа". Украинцев опросили по поводу доверия к Дональду Трампу. По состоянию на середину апреля 2025 полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, тогда как 89% украинцев не доверяют Трампу. Таким образом, доля людей в Украине, не доверяющих американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что в Эстонии начались национальные учения Kilp ("Щит") и Miljon Miksi ("Миллион почему") с отработки действий в кризисных ситуациях на границе с Россией.