logo

BTC/USD

96838.29

ETH/USD

1830.06

LTC/USD

88.90

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В оккупации нашли почти 30 застенков: шокирующие подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В оккупации нашли почти 30 застенков: шокирующие подробности

В России и на оккупированных землях нашли почти 30 застенков для украинцев

1 мая 2025, 00:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские власти организовали сеть из по меньшей мере 29 тюрем, где гражданские и военные из Украины подвергаются систематическим пыткам.

В оккупации нашли почти 30 застенков: шокирующие подробности

РФ пытает пленных и гражданских. Фото из открытых источников

Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и других ведущих западных СМИ.

Собранные за полгода материалы указывают на то, что применение пыток используется для получения ложных признаний, а сама система, вероятно, создана и поддерживается с участием высшего руководства РФ.

Согласно данным The Guardian, 18 застенков расположены на территории России, еще 11 – на оккупированных регионах Украины.

Среди наиболее распространенных методов пыток — удары током, имитация казни, избиение молотками, удары по одним и тем же частям тела, а также утопление. Задержанных также подвергают унижениям – связывают скотчем и используют как "мебель". Кроме того, заключенным запрещают разговаривать на украинском языке, ограничивают в еде и морально давят, подталкивая к самоубийству.

Отмечается, что в отдельных учреждениях отмечены многочисленные смертельные случаи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, говорится в опросе центра "Новая Европа". Украинцев опросили по поводу доверия к Дональду Трампу. По состоянию на середину апреля 2025 полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, тогда как 89% украинцев не доверяют Трампу. Таким образом, доля людей в Украине, не доверяющих американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что в Эстонии начались национальные учения Kilp ("Щит") и Miljon Miksi ("Миллион почему") с отработки действий в кризисных ситуациях на границе с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/apr/30/inside-taganrog-beatings-electrocution-and-starvation-at-prison-where-ukrainians-were-tortured
Теги:

Новости

Все новости