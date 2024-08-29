В Офисе президента сказали, кто мешает прекращению войны и проведению переговоров

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Ткачик Олеся
В Офисе президента объяснили, почему на данном этапе войны нецелесообразно проводить диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, этому есть три объяснения.
Михаил Подоляк
По его словам, доверять россиянам нельзя, и это первая причина. Он напомнил, что еще в 1928 году Кремль инициировал подписание пакета Литвинова об отказе от войны как инструмента государственной политики. С того времени, говорит Подоляк, СССР и его правопреемница РФ, развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, в частности Будапештский меморандум 1994-го и Договор об украинско-российской границе с 2003 года.
Кроме того, по его словам, второй причиной является то, что при переговорах выплата справедливых репараций становится невозможной. Подоляк говорит, что по разным оценкам, общий ущерб Украины в результате российской агрессии колеблется в пределах от 700 млрд до 1 трлн долларов.
Впрочем, по его словам, построение такого механизма возможно только при содействии со стороны правительства государства, совершившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна.
Третьей причиной невозможности проведения переговоров с Путиным является невозможность наказания военных преступников.
Впрочем, он все же добавил, что все войны со временем истекают, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Однако, по его словам, препятствием этому стоит только один человек.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ обвинили Киев в том, что он не воспользовался "щедрым предложением Путина" по миру.
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