В Офисе президента сказали, кто мешает прекращению войны и проведению переговоров

В Офисе президента объяснили, почему на данном этапе войны нецелесообразно проводить диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, этому есть три объяснения.

Михаил Подоляк

По его словам, доверять россиянам нельзя, и это первая причина. Он напомнил, что еще в 1928 году Кремль инициировал подписание пакета Литвинова об отказе от войны как инструмента государственной политики. С того времени, говорит Подоляк, СССР и его правопреемница РФ, развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, в частности Будапештский меморандум 1994-го и Договор об украинско-российской границе с 2003 года.

"В основе пренебрежения миром лежат многосотлетние амбиции по поводу расширения империи, от которых российское руководство никогда не отказывалось", — отметил советник главы ОП.

Кроме того, по его словам, второй причиной является то, что при переговорах выплата справедливых репараций становится невозможной. Подоляк говорит, что по разным оценкам, общий ущерб Украины в результате российской агрессии колеблется в пределах от 700 млрд до 1 трлн долларов.

"Выплатить такую компенсацию одномоментно РФ не способна. Нужен механизм под международным контролем, подобный тому, по которому Ирак отсчитывал проценты от нефтегазовой прибыли в пользу Кувейта, пережившего иракскую оккупацию в 1990–1991 годах", — отметил Подоляк.

Впрочем, по его словам, построение такого механизма возможно только при содействии со стороны правительства государства, совершившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна.

"Вывод понятен и по отношению к Путину лично", — добавил Подоляк.

Третьей причиной невозможности проведения переговоров с Путиным является невозможность наказания военных преступников.

"Очевидно, что самым главным из них в РФ является сам Путин. По уставу Международного уголовного суда, он не имеет никакого иммунитета по военным преступлениям, преступлениям против человечности или геноцида. Это означает, что Путин до последнего будет опираться на все попытки расследования и не выдаст никого из подчиненных", — убежден Подоляк.

Впрочем, он все же добавил, что все войны со временем истекают, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Однако, по его словам, препятствием этому стоит только один человек.

"Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю", — сказал Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ обвинили Киев в том, что он не воспользовался "щедрым предложением Путина" по миру.



