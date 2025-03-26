В Офисе президента раскрыли, обсуждали ли в Эр-Рияде территориальные уступки

Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, принимавший участие в переговорах в Эр-Рияде, сообщил их детали. В частности, по его словам, в Саудовской Аравии продолжались технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде.

Переговоры в Саудовской Аравии

По его словам, также было согласовано прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море. Это перемирие, заявил Палиса, вступило в силу с момента публикации совместного заявления из США.

"Мы предупреждали американскую команду, что русские будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия. Это еще одно доказательство того, что именно украинцы стремятся к настоящему и справедливому миру", — подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Он подчеркнул, что Киев заинтересован в паритетном прекращении огня. При этом Палиса добавил, что Украина будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей.

"Ну и по поводу "красных линий": никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться в любых условиях. Продолжаем работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, ведь очевидно, что доверия к враждебной стороне нет", — подытожил Палиса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена политической изоляции российского диктатора Владимира Путина и диалог с ним со стороны Запада уже значительный компромисс. Однако сам Путин воспринимает только ультимативный язык. При этом глава государства подчеркнул, что решение США фактически открыть путь к общению с Путиным можно считать "великим историческим компромиссом".





