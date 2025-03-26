В Офисе президента раскрыли, обсуждали ли в Эр-Рияде территориальные уступки

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Ткачик Олеся
Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, принимавший участие в переговорах в Эр-Рияде, сообщил их детали. В частности, по его словам, в Саудовской Аравии продолжались технические консультации по всеобъемлющему прекращению огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде.
Переговоры в Саудовской Аравии
По его словам, также было согласовано прекращение огня по энергетическим объектам и в Черном море. Это перемирие, заявил Палиса, вступило в силу с момента публикации совместного заявления из США.
Он подчеркнул, что Киев заинтересован в паритетном прекращении огня. При этом Палиса добавил, что Украина будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена политической изоляции российского диктатора Владимира Путина и диалог с ним со стороны Запада уже значительный компромисс. Однако сам Путин воспринимает только ультимативный язык. При этом глава государства подчеркнул, что решение США фактически открыть путь к общению с Путиным можно считать "великим историческим компромиссом".
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