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В Офисе президента раскрыли, что будет в пакетах помощи от США

Ожидается, что президент США Джо Байден уже сегодня подпишет закон о выделении Украине помощи, заявил в эфире телемарафона глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также рассказал, что будет в пакетах помощи от Штатов

сегодня, 14:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Голосование в Сенате США о выделении Украине пакета помощи в размере 61 млрд долларов свидетельствует о твердой двухпартийной поддержке нашего государства, заявил Андрей Ермак и добавил, что законопроект поддержали 46 демократов и 31 республиканец и только 18 членов Сената голосовали "против".

В Офисе президента раскрыли, что будет в пакетах помощи от США

Андрей Ермак

При этом Ермак предположил, что президент США Джо Байден уже сегодня подпишет закон о предоставлении помощи Украине. По его словам, по крайней мере, советник президента по вопросам национальной безопасности и обороны Джейк Салливан заверил его в том, что закон будет подписан безотлагательно, как только он поступит в Белый дом.

"Понимаем, есть разница во времени в семь часов, но ожидаем сегодня этого подписания",
– сказал Андрей Ермак.

Кроме того, глава офиса президента утверждает, что в пакете помощи от США будет все то, о чем Украина всегда просила Вашингтон, в том числе и ракеты ATACMS. Также Ермак выразил уверенность, что Киеву также передадут новые комплексы Patriot.

При этом Ермак заверил, что все поставки оружия будут происходить в максимально сжатые сроки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Конгресс и Сенат приняли законопроект о выделении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. При этом кандидат в президент США Дональд Трамп поддержал выделение помощи Киеву, поскольку после поступления очень тревожных новостей с фронта не захотел, чтобы уже осенью его обвинили в падении Украины.

Кроме того, известно, что после того, как закон подпишет Джо Байден, американское оружие поступит в Украину максимально быстро. Ее доставят нашей стране из американских складов, которые находятся в Польше и Германии.




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