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В Офисе президента призвали Запад отказаться от политического цинизма в вопросе Украины

На Западе не знают, что делать с войнами высокой интенсивности, поэтому появляются идею с перемириями, говорит Михаил Подоляк. При этом он назвал пути, которые должен сделать Запад, чтобы остановить агрессию РФ

сегодня, 13:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Михаил Подоляк, правда в том, что у современных западных элит нет ни опыта, ни понимания в вопросе, что же нужно делать с большими войнами высокой интенсивности. Именно поэтому, добавил чиновник, на Западе появляются нерациональные идеи с перемириями. При этом Подоляк подчеркнул, что такие идеи лишь стимулируют врага вести себя более агрессивно.

В Офисе президента призвали Запад отказаться от политического цинизма в вопросе Украины

Михаил Подоляк

Подоляк напомнил, что все объявленные перемирия приводили к эскалации событий на поле боя.

При этом советник главы Офиса президента подчеркнул, что финал крупных войн действительно определяется тремя факторами. Во-первых, это паритет оружия именно на линии боевого столкновения и тактические поражения врага.

Во-вторых, говорит Подоляк, это максимально возможное лишение захватчика инструментов финансирования войны. То есть, подчеркнул чиновник, санкции от партнеров должны стать более действенными.

В-третьих, нужно политически, дипломатично и институционально изолировать Россию. По его словам, с террористом нужно общаться через посредников и то только по гуманитарным вопросам. Особо Подоляк подчеркнул, что агрессору нельзя предоставлять глобальные институциональные возможности для продвижения войны.

"Осталось только мировым элитам найти в себе соответствующую историческому моменту волю, окончательно отказаться от традиционного "realpolitik / политического цинизма" и понять, что поражение РФ – это единственный путь к будущему, где будут доминировать жесткие правила",
– заявил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что война в Украине может завершиться по "корейскому сценарию" с миротворцами ЕС на линии разграничения.




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Источник: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/web/#@M_Podolyak
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Обсуждения

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Огого

сегодня, 14:04

Прикольно то что статейки подоляковские черпаются с телеграмм канала,где катастрофически подписчики отписываются от него.Еще месяц назад было 70тыс(ой как много).А теперь 55 и цифра все менее и менее.Так что рупор кого там вызывает отвращение общества.

Донбас

сегодня, 12:38

"Полтавська облрада запропонувала витратити ~600 000 грн на рекламу діяльності депутатів на телебаченні, - Prozorro". Вот пример того, как "законно" разворовывается финансовая помощь зелеными бандеровскими выблядками. И там таких примеров куча, как говорится - все для фронта. С этими тварями бандеровскими у власти нашей победы никогда не будет, каждый день будут все здавать и здавать территории, и дня не проходит без здачи.


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