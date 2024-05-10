В Офисе президента призвали Запад отказаться от политического цинизма в вопросе Украины

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как подчеркнул Михаил Подоляк, правда в том, что у современных западных элит нет ни опыта, ни понимания в вопросе, что же нужно делать с большими войнами высокой интенсивности. Именно поэтому, добавил чиновник, на Западе появляются нерациональные идеи с перемириями. При этом Подоляк подчеркнул, что такие идеи лишь стимулируют врага вести себя более агрессивно.
Михаил Подоляк
Подоляк напомнил, что все объявленные перемирия приводили к эскалации событий на поле боя.
При этом советник главы Офиса президента подчеркнул, что финал крупных войн действительно определяется тремя факторами. Во-первых, это паритет оружия именно на линии боевого столкновения и тактические поражения врага.
Во-вторых, говорит Подоляк, это максимально возможное лишение захватчика инструментов финансирования войны. То есть, подчеркнул чиновник, санкции от партнеров должны стать более действенными.
В-третьих, нужно политически, дипломатично и институционально изолировать Россию. По его словам, с террористом нужно общаться через посредников и то только по гуманитарным вопросам. Особо Подоляк подчеркнул, что агрессору нельзя предоставлять глобальные институциональные возможности для продвижения войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что война в Украине может завершиться по "корейскому сценарию" с миротворцами ЕС на линии разграничения.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Огого
сегодня, 14:04
Прикольно то что статейки подоляковские черпаются с телеграмм канала,где катастрофически подписчики отписываются от него.Еще месяц назад было 70тыс(ой как много).А теперь 55 и цифра все менее и менее.Так что рупор кого там вызывает отвращение общества.
Донбас
сегодня, 12:38
"Полтавська облрада запропонувала витратити ~600 000 грн на рекламу діяльності депутатів на телебаченні, - Prozorro". Вот пример того, как "законно" разворовывается финансовая помощь зелеными бандеровскими выблядками. И там таких примеров куча, как говорится - все для фронта. С этими тварями бандеровскими у власти нашей победы никогда не будет, каждый день будут все здавать и здавать территории, и дня не проходит без здачи.