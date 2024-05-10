В Офисе президента призвали Запад отказаться от политического цинизма в вопросе Украины

Как подчеркнул Михаил Подоляк, правда в том, что у современных западных элит нет ни опыта, ни понимания в вопросе, что же нужно делать с большими войнами высокой интенсивности. Именно поэтому, добавил чиновник, на Западе появляются нерациональные идеи с перемириями. При этом Подоляк подчеркнул, что такие идеи лишь стимулируют врага вести себя более агрессивно.

Михаил Подоляк

Подоляк напомнил, что все объявленные перемирия приводили к эскалации событий на поле боя.

При этом советник главы Офиса президента подчеркнул, что финал крупных войн действительно определяется тремя факторами. Во-первых, это паритет оружия именно на линии боевого столкновения и тактические поражения врага.

Во-вторых, говорит Подоляк, это максимально возможное лишение захватчика инструментов финансирования войны. То есть, подчеркнул чиновник, санкции от партнеров должны стать более действенными.

В-третьих, нужно политически, дипломатично и институционально изолировать Россию. По его словам, с террористом нужно общаться через посредников и то только по гуманитарным вопросам. Особо Подоляк подчеркнул, что агрессору нельзя предоставлять глобальные институциональные возможности для продвижения войны.

"Осталось только мировым элитам найти в себе соответствующую историческому моменту волю, окончательно отказаться от традиционного "realpolitik / политического цинизма" и понять, что поражение РФ – это единственный путь к будущему, где будут доминировать жесткие правила",

– заявил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что война в Украине может завершиться по "корейскому сценарию" с миротворцами ЕС на линии разграничения.