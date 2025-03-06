В Офисе президента отреагировали на тайные переговоры с оппозицией по выборам

СМИ сообщают о возможных тайных переговорах между администрацией Дональда Трампа и некоторыми украинскими политиками, в частности, Юлией Тимошенко и представителями партии Петра Порошенко. По предположениям, разговор мог касаться организации досрочных президентских выборов в Украине.

Михаил Подоляк

Такую ситуацию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала назвал "очень странной".

По его словам, выглядит так, что в США ищут человека, который согласится подписать максимально невыгодные для Украины условия – фактически капитуляцию. При этом он добавил, что не совсем понимает, кто бы на это согласился.

Подоляк подчеркнул, что даже если администрация Трампа действительно ищет такого политика, ему еще предстояло выиграть выборы, что в нынешних реалиях выглядит маловероятным.

По его словам, эти слухи могут быть информационной манипуляцией, продвигаемой Россией. Подоляк добавил, что Кремль давно пытается избавиться от Владимира Зеленского, потому что понимает, что с ним не удастся договориться на выгодных для России условиях.

При этом Подоляк добавил, что Москва стремится создать внутреннее напряжение в Украине, чтобы отвлечь внимание от событий на фронте и заставить общество потребовать политических перемен.

"Мы понимаем, Россия может сказать, что готова прекратить огонь, но как только оккупанты будут видеть, что выборы идут не по их плану, атаки могут возобновиться. Таким образом, избирательная кампания остановится", — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он добавил, что ни один политик, готовый на уступки перед Россией, не получит поддержки, ведь ВСУ и украинское общество не позволят реализовать сценарий капитуляции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы никому не разрешают подписать мир с РФ на выгодных Кремлю условиях.



