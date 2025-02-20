В Офисе президента отреагировали на слова Буданова о прекращении огня

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Ткачик Олеся
Глава ГУР МО Кирилл Буданов допустил возможность прекращения боевых действий между Украиной и Россией в 2025 году. При этом, как отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, повлиять на страну-агрессора могут два важных фактора: нефтяное эмбарго и активизация ударов по территории РФ. То есть, говорит он, эти инструменты способны заставить Кремль согласиться на прекращение огня на справедливых условиях.
Кирилл Буданов
По словам Подоляка, первый из них – экономическое давление, а самое полное нефтяное эмбарго. Такой шаг может значительно быстрее отразиться на финансовых возможностях России, чем другие санкции, эффект от которых растягивается во времени.
Вторым важным инструментом, по его словам, является военное давление, в частности, активное применение ракетных и дроновых ударов по российской территории. Кроме того, Украина должна продолжать развертывание большого количества беспилотников, эффективно заменяющих тактическую авиацию вдоль линии фронта.
Такие действия, отметил советник главы ОП, уже показали свою эффективность и вызывают серьезную обеспокоенность в Кремле. В частности, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в европейской части России значительно усложняют логистику поставок ресурсов для российской армии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Буданов рассказал, когда следует ожидать прекращения огня на фронте.
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