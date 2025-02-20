В Офисе президента отреагировали на слова Буданова о прекращении огня

Глава ГУР МО Кирилл Буданов допустил возможность прекращения боевых действий между Украиной и Россией в 2025 году. При этом, как отметил в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, повлиять на страну-агрессора могут два важных фактора: нефтяное эмбарго и активизация ударов по территории РФ. То есть, говорит он, эти инструменты способны заставить Кремль согласиться на прекращение огня на справедливых условиях.

Кирилл Буданов

По словам Подоляка, первый из них – экономическое давление, а самое полное нефтяное эмбарго. Такой шаг может значительно быстрее отразиться на финансовых возможностях России, чем другие санкции, эффект от которых растягивается во времени.

"Нефтяное эмбарго достаточно быстро окончательно обнулит возможность России получать ситуативные доходы для финансирования даже не милитарного блока, а рекрутинговых программ. То есть брать живую силу. Они воюют живой силой", — подчеркнул Подоляк.

Вторым важным инструментом, по его словам, является военное давление, в частности, активное применение ракетных и дроновых ударов по российской территории. Кроме того, Украина должна продолжать развертывание большого количества беспилотников, эффективно заменяющих тактическую авиацию вдоль линии фронта.

Такие действия, отметил советник главы ОП, уже показали свою эффективность и вызывают серьезную обеспокоенность в Кремле. В частности, удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в европейской части России значительно усложняют логистику поставок ресурсов для российской армии.

"Нам нужно не просто прекращение огня на условиях России. Нам нужно прекращение огня на относительно справедливых условиях для того, чтобы дальше можно было повышать свои требования с точки зрения финализации войны", – подчеркнул чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Буданов рассказал, когда следует ожидать прекращения огня на фронте.



