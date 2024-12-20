В Офисе президента объявили весь список того, что РФ хочет получить от Украины

Переговоры с Россией в классическом формате невозможны, ведь диктатор Владимир Путин действует исключительно через ультиматум и шантаж. Подчеркнул в эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо условия для диалога, поскольку Путин не заинтересован в компромиссах или поиске совместных решений. Единственным возможным результатом таких переговоров может стать лишь временная заморозка войны, которая, по мнению советника, будет воспринята как поражение демократической коалиции.

При этом Подоляк наметил два возможных варианта развития событий. Первый вариант – это переговоры по принуждению. При этом сценарии Россия будет вынуждена идти на уступки из-за роста международного давления и понимания высокой цены войны. Этот формат переговоров будет соответствовать международному праву и будет основываться на четких механизмах принуждения, подчеркнул Подоляк.

Второй вариант – это проведение переговоров по сценарию России. В таком случае Украина окажется под ультимативными требованиями, вынуждена будет пойти на уступки, что будет только стимулировать агрессора к дальнейшим действиям. Заморозка войны на таких условиях фактически станет победой России, которая будет продолжать свой курс насильственной экспансии.

Советник подчеркнул, что в предстоящих переговорах нет места полутонам.

"Если кто-то думает, что можно найти идеальную формулу, чтобы и волки были сыты, и овцы целые, то такому человеку следует дать премию", – отметил Подоляк.

По его словам, для успешного принуждения России необходима сильная международная коалиция с ресурсами и стремлением восстановить нормы международного права. В то же время попытки идти России навстречу, которые имели место в 2014 году, лишь усугубляют ситуацию.

"Россия заявляет: на этом этапе войны мы стремимся к вашему поражению, не только Украины, но и всех союзников. От Украины мы хотим территорий, отказа от армии и суверенитета. Язык, церковь и информация должны быть монопольно-русскими на территории Украины", – подытожил советник главы Офиса Президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывают , что Трамп стал большим шансом для Путина, поэтому диктатору советуют идти на все его предложения.





