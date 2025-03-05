В Офисе президента объяснили, где именно в первую очередь установят режим прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первые этапы мирного урегулирования, предусматривающие прекращение огня в воздухе и море. Такой подход избран из-за возможности контроля соблюдения "режима тишины" в этих сферах, отметил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило.

Война в Украине

По его словам, режим прекращения огня следует вводить там, где есть возможность его контролировать.

"Соответственно, и звучит предложение сейчас о прекращении огня в воздухе и море, что предусматривает запрет на нанесение ракетных ударов, на удары оружием большого радиуса действия и на КАБы", – отметил Брусило.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что особое внимание уделено безопасности морских коридоров, защите гражданской инфраструктуры, в частности, объектам энергетики и обеспечению продовольственной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что первым этапом на пути к переговорам и надежному миру могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем украинцы. Зеленский говорит, что готов работать для того, чтобы достичь продолжительного мира.

Вместе с тем, в РФ заявили, что не могут обсуждать с Украиной объявление перемирия на фронте, поскольку Зеленский запретил вести такие переговоры.



