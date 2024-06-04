В Офисе президента назвали условие, по которому Украина перестанет существовать как государство

Недавно издание Foreign Policy назвало три сценария завершения войны в Украине. По первому сценарию террористическая Россия уже совсем скоро добьется серьезных успехов на поле боя. После этого она навяжет Украине мирный договор на своих условиях, согласно которому возьмет под контроль часть территорий.

Михаил Подоляк

По второму сценарию, Силы обороны освободят часть оккупированных территорий. Далее следует мирный договор, по итогам которого Украина станет членом ЕС и НАТО, но на ее территории не будут расположены военнослужащие из других стран.

И третий сценарий предполагает, что никто не сможет добиться успехов на фронте. Опять же будет заключен мирный договор, согласно которому Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием и не под влиянием России.

Как отметил Михаил Подоляк, Украина неоднократно слышала о таких сценариях, однако у них нет ничего общего с реальностью. Например, говорит Подоляк, если Россия останется в том виде, какой она сейчас, то она всегда будет вести войны.

Кроме того, советник главы ОП подчеркнул, что, например, если рассмотреть третий сценарий, то он все равно предусматривает продолжение войны, ведь РФ будет обстреливать территории, заявлять, что это Украина провоцирует, требовать создания санитарной зоны, и в конце концов она все равно начнет новую войну.

Подоляк говорит, что такие сценарии возникают из-за того, что на Западе не понимают природу этой войны, а также того, чем и кем является современная Россия. По его словам, если война не будет завершена согласно требованию Украины, то тогда наше государство медленно исчезнет с карты мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина представит свое видение завершения войны на саммите мира в Швейцарии, куда уже отказался ехать Китай.



