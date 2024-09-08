В Офисе президента на фоне поставок Ираном ракет в Россию сказали, как избежать нового террора

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на информацию о том, что Иран поставляет России баллистические ракеты. По его словам, страна, помогающая оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана.

Андрей Ермак

"В ответ на поставку России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием во избежание террора. Демократии должны отвечать на террор автократии. Удары по террористической России – это защита. А защита не является эскалацией", – заявил Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США подтвердили поставку иранских ракет России. Там предположили, что эти ракеты террористическая Россия будет использовать для того, чтобы уничтожать украинскую энергетику и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем, в МИДе Ирана официально не подтвердили поставку своих баллистических ракет в Россию. Там заявили, что неоднократные заявления об отправке баллистических ракет в Россию якобы продиктованы политическими целями и мотивами некоторых западных стран и абсолютно безосновательны.

Впрочем, иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани, член комитета по национальной безопасности и внешней политике, подтвердил поставки баллистических ракет в Россию. Он отметил, что Иран заключает бартерные соглашения с Россией, обменивая ракеты и беспилотники на сою и пшеницу. Кроме того, он не понимает, почему Иран не может дать ракету своему союзнику России, ведь страны НАТО дают Украине оружие. Также он похвастался тем, что Иран успешно обходит санкции Запада и может позволить себе предоставлять ракеты и шахеды всем кому угодно.



