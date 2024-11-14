В одной из областей Украины объявили обязательную эвакуацию: кого затронули новые требования

Зону обязательной эвакуации на юге Донецкой области расширили: местных жителей нескольких сел Великоновоселковской общины просят выезжать из-за постоянных обстрелов и опасностей для жизни.

Обязательная эвакуация в Донецкой области

Как сообщили в областной военной администрации (ОВА), список населенных пунктов, где необходимо покинуть дома, пополнился: теперь в него входят Большая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Часовка, Зеленый Угол, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка , Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы и Шевченково.

Власти подчеркивают, что ситуация в этих селах быстро усложняется, поэтому эвакуация является не только рекомендацией, но и требованием для сохранения жизни.

Обратиться по вопросам эвакуации можно по телефонам: 0-800-507-506, 0-800-408-911, 0-800-322-614 (эвакуация тяжелобольных людей).

Круглосуточная "горячая линия" областного колл-центра – 0-800-500-121, 073-050-01-21 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal).

Читайте на портале "Комментарии" — На заседании Совета обороны Харьковской области приняли решение о проведении обязательной эвакуации детей с семьями из 28 населенных пунктов Боровского поселкового территориального общества. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

Кроме того, в Херсонской области в Станиславе в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и в ломочные ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.